Посол в ФРГ: Россия никогда не использовала энергоресурсы как политический инструмент

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия зарекомендовала себя как надежный экспортер газа и никогда не использовала энергоресурсы в качестве политического инструмента, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

"Во время сотрудничества с Европой по поставкам газа, продолжающегося десятки лет, Россия зарекомендовала себя в качестве надежного экспортера природного газа и никогда не использовала свои энергоресурсы как политический инструмент", - заявил глава дипмиссии РФ в Германии.

Он отметил, что сотрудничество РФ и Европы по газу сравнимо с поставками углеводородов из Норвегии. "При этом никто в Европе не обеспокоен зависимостью от норвежского газа", - отметил он.

Как заявил Нечаев, газопровод "Северный поток-2" "укрепит энергетическую безопасность Европы, диверсифицирует маршруты поставок газа, минимизирует транзитные риски, а также повысит безопасность поставок газа конечным пользователям". Кроме того, по его словам, газопровод будет способствовать улучшению отношений между РФ и ЕС, сделает их "сильнее и ближе".

В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия. Ожидается выдача разрешений от Швеции и Дании.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.