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ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП в 2018 г в странах присутствия до 3,3% с 3%


ЛОНДОН, 9 мая - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту ВВП в 2018 году в 37 странах своего присутствия до 3,3% с 3%, ожидавшихся в ноябре, следует из весеннего доклада банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

Банк вновь улучшил свой прогноз, основываясь на продолжающемся восстановлении экономической активности во всех регионах его операций, подкрепленного ростом инвестиций и экспортных операций.

"В результате существенного ущерба, нанесенного мировым финансовым кризисом, странам операций ЕБРР было непросто вернуться на траекторию роста. Но в 2017 году восстановление экономик стран региона приобрело динамизм", - отмечается в отчете.

В каждой из 37 стран присутствия банк ожидает роста экономики в текущем году. В 2019 году экономический рост в регионе, согласно новому прогнозу, составит 3,2%.

Среди рисков, которые могут угрожать устойчивому экономическому росту, ЕБРР выделяет существенное увеличение корпоративной задолженности, а также смену настроений глобальных инвесторов, которые могут вывести средства из активов указанных стран. "Смена настроения инвесторов может вылиться в резкую коррекцию", - предупреждает банк.

Беспокойство у экономистов вызывает возможное дальнейшее усиление поддержки популистских партий в условиях умеренного экономического роста и растущего неравенства, а также угроза безопасности и геополитическая напряженность.

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