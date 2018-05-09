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BMW отзывает более 300 тыс автомобилей из Британии из-за сбоев с подачей энергии


 

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель BMW отзывает не менее 312 тысяч автомобилей из Великобритании после расследования журналистами инцидентов со сбоями подачи мощности во время движения автомобилей, сообщается на сайте телерадиокорпорации Би-би-си.

По данным Би-би-си, в прошлом году компания отозвала из страны почти 37 тысяч произведённых автомобилей из-за связанного с дефектом ДТП, в котором погиб человек.

В новом расследовании журналисты телерадиокорпорации Би-би-си сообщили, что проблема затронула большее количество производимых BMW транспортных средств. Компания заявила, что намерена отозвать автомобили в качестве "превентивной меры".

"Сейчас мы убедились, что могут быть другие похожие случаи с проблемами в энергоподаче у автомобилей, которые не были отозваны ранее. Чтобы вновь убедить наших потребителей в безопасности их автомобилей, мы добровольно расширяем отзыв", - цитирует Би-би-си заявление компании.

 

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