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Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине подключен к сети


 

КИЕВ, 9 мая - ПРАЙМ. Второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта, сообщается в среду на сайте оператора оператора АЭС, компании "Энергоатом".

"В 15.46 (совпадает с мск) 9 мая 2018 года энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

По информации компании, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

 

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