Медведев проведет совещание по реализации нового майского указа Путина

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 мая проведет совещание, на котором обсудят реализацию указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", сообщает пресс-служба кабмина.

"Десятого мая Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят меры по реализации указа президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", - говорится в сообщении.

В понедельник вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В частности, в нем глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году - до 80 лет.