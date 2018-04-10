Международный экономический саммит KazanSummit открывается в столице Татарстана

КАЗАНЬ, 10 мая /ПРАЙМ/, Ирина Дурницына. Международный экономический саммит "Россия – исламский мир: KazanSummit", в котором примут участие порядка 3 тысяч гостей из более чем 50 стран, открывается в Казани в четверг и продлится три дня, сообщает оргкомитет форума.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. В 2017 году в KazanSummit приняли участие 2,6 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, парламентов, инвесторы и бизнесмены из 53 стран мира, а также 250 представителей СМИ.

"Саммит выступит эффективной платформой для поиска новых клиентов и деловых партнеров, демонстрации инвестиционного потенциала и экономических возможностей регионов России. Ключевой темой саммита 2018 года станет халяльный образ жизни", - говорится в сообщении.

В рамках деловой программы KazanSummit-2018 будут также затронуты такие темы, как исламские финансы и партнерский банкинг, IT-стартапы, технология блокчейн, продвижение российского экспорта в исламские страны, опыт реализации проектов государственно-частного партнёрства, социальная ответственность бизнеса, публичная дипломатия.

Как отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, всего на нынешнем форуме ожидается порядка 3 тысяч человек из более чем 50 стран, в том числе подтвердили своё участие 23 дипломатические миссии, которые представлены послами в РФ (в 2017 году их было 15). Для работы на саммите в Казань приедут представители 27 российских регионов.

В числе основных спикеров форума генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Осеймин, министр экономики ОАЭ Султан Бин Саид Аль-Мансури, министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла Аль-Касаби, министр экономики Турции Нихат Зейбекджи, генеральный директор группы Дубайского исламского банка Аднан Чилван, вице-президент Исламского банка развития Замир Икбаль.

Российскую сторону, как ожидается, представят в частности и. о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и другие.

Кроме пленарного заседания, двусторонних деловых встреч планируется проведение как новых тематических сессий, так и ставших традиционными наиболее эффективных панелей: конференция молодых дипломатов стран ОИС, деловой завтрак Сбербанка SBER, Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС. В рамках форума также состоятся выставка "халяль"-индустрии Russia Halal Expo, шоу-показ мусульманской моды Kazan Halal Fashion и фестиваль кухонь народов исламского мира.