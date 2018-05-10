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Украина в 2019 году получит квоту для участия в Международном экономическом форуме в Ялте


МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров сообщил, что оргкомитет форума в 2019 году впервые выделит квоту для украинской делегации.

Как отметил Назаров в интервью газете "Известия", важно, чтобы форум начали посещать украинские журналисты, предприниматели, бизнесмены и политики. Это может способствовать снижению напряженности между странами.

"Осознавая нынешние трудности российско-украинских отношений, мы намерены проинформировать украинские власти о выделении квоты для представителей их страны. Очень надеемся на конструктивный диалог и открытие новых возможностей для сотрудничества", - сказал он.

В оргкомитете ЯМЭФ также рассказали, что специальная квота - более десяти мест - будет выделена для представителей Украины впервые, добавляют "Известия". Решение о конкретной цифре будет пока не принято.

Ранее сообщалось, что V Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года.

ЯМЭФ-2018 прошел в конце апреля в Ялте, число участников составило 3 тысячи 122 человека: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 - ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли республику Крым, остальные - 45 регионов России. В 2018 году на форум в Крым приехала крупная правительственная делегация из Сирии.

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