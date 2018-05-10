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Власти Крыма надеются на налаживание торгового судоходства с Сирией


МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Сирия готова поставлять России цитрусовые и другую южную сельхозпродукцию по самым выгодным ценам; в данный момент идут переговоры об использовании крымских морских портов для двустороннего товарообмена, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он напомнил, что на прошедшем в апреле в Крыму IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) обсуждались вопросы восстановления послевоенной Сирии. В работе форума приняла участие представительная сирийская делегация. Ее возглавлял министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль. В частности, обсуждалась возможность взаимовыгодных поставок в Россию через порты Крыма.

"В Крыму пять портов, они недогружены. Мы можем задействовать всю портовую инфраструктуру, что дает нам определенную надежду на оживление торгового судоходства между Крымом и Сирией. Грузов, поверьте мне, придется возить в Сирию очень много", - сказал Мурадов.

По его словам, Россия готова поставлять в Сирию стройматериалы, оборудование для восстановления железных дорог, электротехническую продукцию, которая востребована в Сирии, и многое другое. Обратный грузопоток из Сирии в Россию может состоять из ранних овощей, фруктов, цитрусовых и других сельхозтоваров. "Сирийцы нам готовы предложить самые выгодные цены, гораздо более выгодные, чем те, по которым мы сейчас покупаем у других стран", - сказал дипломат.

Он также добавил, что Сирия является крупным производителем удобрений, химической, хлопчатобумажной продукции и других товаров, весьма востребованных в России.

"Мы будем активно содействовать развитию двустороннего торгового обмена, в том числе за счет контейнерных перевозок, а в перспективе, возможно, и восстановление туристических круизных маршрутов. Ведь Сирия и весь Ближний Восток полны интереснейших исторических памятников. Не менее интересны Крым, Причерноморье, регионы Северного Кавказа", – добавил Мурадов.

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