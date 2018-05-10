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Крыму необходима крупная круглогодичная выставочная площадка – постпред республики


МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. В Крыму, где ежегодно проходит большое количество масштабных международных и национальных мероприятий, назрела необходимость строительства крупного конгресс-центра, который позволит региону стать местом круглогодичного проведения различных конференций и форумов, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он пояснил, что в ходе IV Ялтинского международного экономического форума, который прошел в апреле, стало очевидно, что действующая площадка уже не вмещает всех желающих приехать на это масштабное мероприятие.

"Значение и привлекательность Крыма в экономическом, финансовом и политическом отношении постоянно возрастает. Соответственно, должна расти и роль международных конгрессов и выставок, проводимых в регионе. Для организации круглогодичной работы Крыму необходима полноценная выставочная инфраструктура: современные площадки плюс ресурсы для оказания полного пакета качественных сервисных услуг для участников и посетителей. Мы будем работать с нашими друзьями-инвесторами в этом направлении, чтобы превратить Крым в место, где могут проводиться масштабные международные мероприятия, соответствующие стратегическому потенциалу и перспективам развития полуострова", - сказал Мурадов.

ЯМЭФ-2018 прошел в конце апреля в Ялте, число участников составило 3 тысячи 122 человека: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 - ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли республику Крым, остальные - 45 регионов России. В 2018 году на форум в Крым приехала крупная правительственная делегация из Сирии.

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