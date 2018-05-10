FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Число зарубежных участников ЯМЭФ выросло в два раза – постпред республики


МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Число зарубежных участников Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в этом году значительно выросло, в том числе благодаря попыткам Украины воспрепятствовать иностранным гостям посетить форум, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Чем больше обстановка нагнетается, чем больше Киев требует запретить поездки на форум, тем больший интерес проявляется к самому мероприятию и к ситуации в Крыму. Украинская сторона просто своими руками создает дополнительную рекламу ЯМЭФ и нашей республике", - сказал Мурадов.

По его словам, в прошлом году на форуме было около 200 представителей зарубежных стран, представлявших около 50 государств. В этом году общее число участников из-за рубежа превысило 550 человек, а всего было представлено около 70 государств.

Он отметил, что для него как для дипломата главным итогом форума стало то, что гости из-за рубежа убедились, что "Крым совсем другой по сравнению с тем, каким его представляют в лживых западных источниках информации", и расширение числа иностранных участников принципиально меняет мировой информационный фон вокруг Крыма. Мурадов добавил, что прошедший форум в Ялте посетили около 300 представителей российских и зарубежных СМИ, большинство из которых правдиво и объективно транслировали информацию о форуме и о ситуации на полуострове.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ