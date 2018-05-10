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Трастовые формы бизнеса нужны Крыму для защиты инвесторов от санкций – постпред республики


МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Трастовые формы бизнеса, позволяющие защитить информацию об инвесторах, предлагается апробировать в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, в связи с экономической войной, ведущейся против России и Крыма как нового субъекта РФ, вопрос инвестиционной безопасности становится особенно актуальным. Поэтому при реализации инвестиционных проектов необходимо учитывать ряд факторов, которые оказывают влияние на деятельность иностранных инвесторов на территории Республики Крым, в частности обеспечения гарантий безопасности их финансовых вложений.

Такой формой, по мнению Мурадова, могут стать инвестиционные трасты, способные обеспечить инвесторам в крымскую экономику анонимность. В этом случае бенефициар становится "невидимым". Таким образом, предполагается защитить бенефициаров от санкционного давления, пояснил Георгий Мурадов.

Он отметил, что практика подобных форм работы является общепринятой. "У каждого крупного государства есть подобные гавани", - заявил он, приведя в пример штат Делавэр (США), Виргинские острова (Великобритания) и Гонконг (Китай).

"Если проект введения трастовой формы бизнеса в Крыму будет поддержан на законодательном уровне, а также правительством РФ, это может значительно увеличить поток инвестиций в Крым", - резюмировал Мурадов.

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