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Кудрин с интересом отнесся к предложению быть кандидатом в главы Счетной палаты - Исаев


МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин с интересом отнесся к предложению "Единой России" быть кандидатом на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.

"Да, я подтверждаю эту информацию... Что касается "Единой России", то мы изначально предполагали выдвинуть на эту должность Александра Дмитриевича Жукова, как человека опытного, работавшего и в правительстве, и возглавлявшего бюджетный комитет. Но Александр Дмитриевич сказал, что хочет сосредоточиться на работе в парламенте... Мы предложили Алексею Леонидовичу (Кудрину) обдумать этот вопрос, он с интересом отнесся к нашему предложению, к тому, чтобы быть выдвинутым от фракции "Единая Россия" ", - сказал Исаев, комментируя информацию о рассмотрении Кудрина на пост главы Счетной палаты.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает, что с одной стороны, Кудрин - это оппонент, а с другой - хороший специалист, который будет профессионально проявлять себя в качестве главы Счетной палаты.

"Алексей Леонидович последнее время работает, возглавляет такую структуру как Комитет гражданских инициатив, где достаточно критично многие вещи оцениваются, отсматриваютсяя. И нам кажется, что это будет хорошо", - отметил Неверов.

По мнению обоих парламентариев, Кудрин имеет хороший опыт работы в финансовых структурах и знает, как контролировать бюджетные расходы.

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