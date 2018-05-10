Минфин РФ предлагает в 2018 году снизить расходы на функционирование президента – проект

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/\Прайм. Министерство финансов предлагает в 2018 году снизить расходы на общегосударственные расходы на 30,74 миллиарда рублей и расходы на функционирование президента на 7 миллионов рублей, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Общегосударственные вопросы – минус 30 738 526,6 тысяч рублей, функционирование президента Российской Федерации – минус 7 080,2 тысяч рублей", - говорится в проекте.

При этом также на 7 миллионов планируется сократить статьи расходов "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" и "Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж".