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Минфин предлагает в 2018 году увеличить расходы на социальные нужды – проект


МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/\Прайм. Министерство финансов предлагает в 2018 году увеличить расходы на здравоохранение, образование, а также на программу "Доступная среда", следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Расходы на программу "Развитие здравоохранения" предлагается увеличить на 3,529 миллиарда рублей, на программу "Развитие образования" - на 2,641 миллиард рублей, на программу "Доступная среда" - на 2,74 миллиарда рублей.

При этом Минфин также предлагает сократить расходы на программу социальной поддержки граждан на 4,152 миллиарда рублей.

В понедельник вступивший в должность президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Среди целей, которых предполагается достигнуть в указанный срок, значатся вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет до 2024 года, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

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