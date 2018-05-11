В ГД состоится широкое обсуждение законопроекта об ответе на санкции США и других стран

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. В Госдуме состоится широкое обсуждение законопроекта об ответе на санкции США и других стран, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"Одиннадцатого мая… состоится заседание Совета по законотворчеству при председателе Государственной Думы, посвященное законопроекту "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

В Госдуме напомнили, что это второе широкое обсуждение проекта. Ранее 20 апреля в нижней палате парламента прошли консультации с представителями делового и научного сообщества, а также институтов гражданского общества, с тем чтобы проанализировать возможные последствия контрсанкций для граждан и экономики России.

"По итогам консультаций для доработки проекта была создана рабочая группа, которую возглавил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. Обсуждение продолжается в профильных комитетах. В пятницу, 11 мая, Совет по законодательству рассмотрит все высказанные замечания и предложения", - отметила пресс-служба.

Ранее Володин сообщил журналистам, что по итогам обсуждений с экспертами, деловым сообществом и институтами гражданского общества законопроект будет доработан с учетом высказанных замечаний. В частности, одно из основных предложений – сделать нормы законопроекта универсальными, а не отраслевыми.

"Полномочия, которые передаются правительству и президенту, должны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаясь конкретных предприятий или конкретной продукции", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Как отметил спикер, при рассмотрении законопроекта в первом чтении палата примет специальное постановление, определяющее дальнейшие направления работы над документом. Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется на пленарном заседании 15 мая.