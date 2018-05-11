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Минфин РФ предложил снизить финансирование госпрограммы АПК в 2018 г на 3,2 млрд руб


МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Минфин РФ предлагает снизить финансирование из бюджета госпрограммы развития сельского хозяйства в 2018 году на 3,2 миллиарда рублей - до 238,737 миллиарда рублей, следует из проекта поправок в бюджет на 2018 год и 2019-2020 годы на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, в текущем году на госпрограмму развития АПК предполагается выделение 241,986 миллиарда рублей, в 2019 году - 242,434 миллиарда рублей, в 2020 году - 242,448 миллиарда рублей.

Из проекта поправок в бюджет следует, что в 2018 году финансирование госпрограммы АПК может быть сокращено на 3,249 миллиарда рублей, или на 1,3%.

В основном изменения коснутся финансирования ведомственного проекта по стимулированию инвестиционной деятельности в АПК - оно может снизиться на 3,222 миллиарда рублей, до 98,78 миллиарда рублей. В частности, финансирование мероприятия по поддержке инвестиционного кредитования может уменьшиться на 5,222 миллиарда рублей, до 47 миллиардов.

При этом объем субсидий, выделяемых из бюджета на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам в АПК, может уменьшиться на 31,738 миллиарда рублей - до 20,486 миллиарда. Одновременно 26,515 миллиарда рублей будет выделено на "иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе".

Дополнительно 2 миллиарда рублей может быть направлено на субсидии компаниям на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Сейчас на это предусмотрено 100 миллионов рублей.

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