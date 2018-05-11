Суд в Москве рассмотрит иск гражданской жены полковника Захарченко к Минфину России

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Хамовнический суд Москвы в пятницу рассмотрит иск гражданской жены скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой о взыскании трех миллионов рублей в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование, сообщили РИА Новости в суде.

Заседание назначено на 10:00.

Судья Герман Бугынин ранее отложил заседание в связи с неверным уведомлением истцом ответчика — адвокаты перепутали адрес Минфина России.

Пестрикова при помощи своих адвокатов подала иск к министерству финансов РФ в лице управления федерального казначейства по Москве о возмещении морального вреда в размере трех миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.

В конце сентября женщина была задержана в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр за своим ребенком, где тот находился с друзьями семьи. Задержание было оформлено в рамках дела о мошенничестве — СК РФ заподозрил ее в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой Лилии Горшковой. В результате Пестрикова провела 48 часов в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве.

В то же время следствие утверждает, что источником указанных средств является полковник Захарченко. Эти деньги ранее были арестованы в рамках уголовного дела против экс-полицейского на счетах ВТБ 24, открытых на имя Горшковой.

Адвокат семьи Захарченко Валерия Тунникова ранее сообщила РИА Новости, что дело в отношении Пестриковой было прекращено за отсутствием состава преступления. Теперь Пестрикова пытается взыскать с государства моральный и имущественный вред (расходы на адвокатов).

В среду суд отказал защите в вызове для допроса адвоката, который оказывал услуги Пестриковой в Самаре при ее задержании, а также не нашел основания для истребования материалов проверки по уголовному делу в отношении нее. Защита настаивала на изучении указанных материалов, поскольку ее с документами не знакомили, а только в них указано фактическое время задержания Пестриковой и иные моменты, необходимые для доказательства обоснованности иска.