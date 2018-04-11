В Салехарде завершат переговоры по концессии СШХ и заложат символическую капсулу

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Закладка символической капсулы в основание будущего моста через реку Обь, который станет частью проекта по созданию железнодорожного Северного широтного хода, и завершение переговоров по концессионному соглашению о строительстве объектов СШХ состоятся в пятницу в Салехарде, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта России.

"Одиннадцатого мая в Салехарде будет заложена символическая капсула в основание будущего моста через реку Обь...Мостовой переход станет частью проекта по созданию железнодорожного Северного широтного хода", - сообщили в Минтрансе.

Участие в церемонии примут и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

"В этот же день завершатся переговоры по проекту концессионного соглашения о строительстве объектов Северного широтного хода. В обсуждении примут участие заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников, представители организации – будущего концессионера ООО "СШХ", ОАО "РЖД", ПАО "Газпром" GAZP, и других сторон проекта", - добавили в министерстве.

КОНЦЕССИЯ

Премьер РФ Дмитрий Медведев в марте подписал распоряжение, уполномочив Минтранс рассмотреть предложения о концессионном соглашении для строительства Северного широтного хода. Согласно справке к документу, в рамках реализации проекта "Создание железнодорожного Северного широтного хода "Обская — Салехард — Надым — Хорей — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево" и железнодорожных подходов к нему" предусмотрено создание объектов на основе концессионного соглашения.

Существующая транспортная инфраструктура недостаточно развита, чтобы обеспечить полномасштабную разведку и эксплуатацию месторождений, а также транспортировку добываемого сырья. Создание магистрали, отмечают в Минтрансе РФ, поспособствует комплексному экономическому и территориальному развитию всего Ямало-Ненецкого автономного округа.

Железнодорожная магистраль соединит Северную и Свердловскую железные дороги и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны.

Реализация проекта поможет разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов. В Минтрансе добавили, что в плане строительство как новых железнодорожных участков, так и усиление существующих. Создание новых объектов планируется с привлечением средств частных инвесторов и господдержки на основе механизма концессии.

ПОЧТИ 700 КМ

Строительство Северного широтного хода запланировано на 2018-2022 годы. Прогнозируемый объем перевозок по железной дороге - 23,9 миллиона тонн в год (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).

"В рамках концессионного соглашения планируется построить железнодорожную часть мостового перехода через реку Обь с подходами, участок Салехард – Надым (Хорей), а также достроить железнодорожную часть мостового перехода через реку Надым. Общая протяженность Северного широтного хода составляет 686 километров. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 230 миллиардов рублей", - рассказали в Минтрансе.

Помимо строительства Северного широтного хода, для обеспечения необходимой пропускной способности предусмотрена реконструкция участков Северной железной дороги от станции Коноша до станции Обская протяженностью 1,667 тысячи километров.