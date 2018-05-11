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Камчатские ученые предлагают изготавливать из водорослей более 30 видов продукции


ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая /ПРАЙМ/. Специалисты Камчатского государственного технического университета - одного из крупнейших вузов региона – презентовали более 30 видов продукции, изготовленной из морских водорослей, сообщает краевое правительство.

"Это результаты первичной переработки водорослей (сухая ламинария, крупка, мука, микронизированная пудра, гель), продукты питания (хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, чипсы, сублимированные супы, роллы, соки и коктейли), фармацевтические средства и косметические товары", - говорится в сообщении.

Власти Камчатки поддержали инновационные разработки представителей университета, учитывая, что у берегов полуострова сосредоточены большие запасы этого биоресурса, который сейчас практически не перерабатывается.

"Учитывая, что все больше людей задумываются о правильном питании, я думаю, что у подобного проекта есть будущее. Тем более что основу для производства дарит камчатская природа", - приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора края Ирины Унтиловой.

Она призвала ученых организовать расширенную презентацию продукции из водорослей для камчатских предпринимателей, отметив, что многие бизнесмены могут заинтересоваться данным производством и организовать его в промышленных масштабах.

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