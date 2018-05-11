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Страны ЕАЭС ознакомят с результатами участия Киргизии в союзе


БИШКЕК, 11 мая /ПРАЙМ/. Участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе предстоящего в Сочи саммита данной организации ознакомят с итогами участия Киргизии в союзе, сообщает в пятницу пресс-служба главы киргизского государства.

"На заседании Евразийской экономической комиссией будет представлен доклад "Кыргызская Республика: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты", отражающий основные итоги деятельности республики за два года в рамках союза", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в саммите примет участие президент республики Сооронбай Жээнбеков. "Президент Кыргызской Республики примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 14 мая 2018 года в городе Сочи Российской Федерации", - отмечается в документе пресс-службы.

Участники предстоящего в Сочи заседания обсудят вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на евразийском пространстве.

В ходе визита Жээнбекова в Сочи также планируется его двухсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным, во время которой стороны обсудят "весь спектр двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве".

Киргизия вступила в ЕАЭС в августе 2015 года, в состав организации также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.

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