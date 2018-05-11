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Песков: Президент пока не принимал решений о кандидатуре Кудрина на пост главы СП


МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решений о кандидатуре экс-главы Минфина, главы совета фонда ЦСР Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что Кудрин получил предложение от ряда депутатов возглавить Счетную палату. Как сообщил РИА Новости представитель Кудрина, это достаточно неожиданно, экс-министр обдумывает предложение.

"Как вы знаете, мы никогда не анонсируем каких-то кадровых решений, как правило, и не будем этого делать и на этот раз. Я только могу сказать, что пока каких-то решений президентом не принималось на этот счет, и если, и когда они будут приняты, мы сразу сообщим. Но пока не было никаких решений", - сказал Песков, на просьбу прокомментировать данную инициативу.

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