Могерини: Сделку с Ираном не может разрушить одна сторона, ЕС постарается ее сохранить

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — ПРАЙМ. Иранская сделка не может быть разрушена только одной стороной, это многостороннее соглашение, и Евросоюз полон решимости работать с партнерами, в том числе с Ираном, для его сохранения, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"У нас есть ответственность и обязанность сделать все возможное, чтобы сохранить соглашение. Это многостороннее соглашение, и никакая сторона не может в одиночку его разрушить", — заявила Могерини, выступая на конференции во Флоренции.

"Мы должны сделать все, чтобы Иран остался в договоре и соблюдал его", — отметила она.

Отвечая на вопрос о возможности новых договоренностей с Ираном, Могерини сказала, что трудно представить, как можно начать новые переговоры с учетом того решения, которое было принято по уже достигнутому соглашению.

"Любой новый шаг может быть достигнут, но только на основе того, что уже у нас есть", — сказала Могерини, вновь заявив, что иранское соглашение работало.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.