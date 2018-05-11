В Киеве ждут решений суда по искам фирм Украины из-за активов в Крыму в течение полугода

КИЕВ, 11 мая /ПРАЙМ/. Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль ожидает, что украинские компании, которые подавали иски в суд в Гааге против РФ из-за утраченных активов в Крыму, получат решения о компенсации в течение полугода.

Постоянный третейский суд в Гааге сообщил, что принял решение по иску украинского "Эверест Истейт" и ряда других истцов к России, в котором они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму после его присоединения к РФ. По данным украинского информагентства УНИАН, суд назначил компенсацию в размере 159 миллионов долларов.

"Мы ожидаем, что на протяжении полугода все компании, которые подали иски в 2015-2016 годах, уже получат компенсации, потому что первый этап, который касался юрисдикции, а именно ответственности России за инвестиции, сделанные в Крыму, прошел с позитивным результатом. Все истцы, которые подавали иски к России, получили позитивные выводы арбитражей", - сказала Зеркаль в эфире украинского "Пятого канала" в пятницу вечером.

По ее словам, РФ будет затягивать процесс, например, путем обжалования судебных процедур.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".