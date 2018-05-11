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США и Британия проведут переговоры насчет санкций США против компаний, работающих в Иране


Мировая экономика

ЛОНДОН, 11 мая /ПРАЙМ/, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились провести британо-американские переговоры по поводу санкций США в отношении компаний, ведущих бизнес в Иране, говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора лидеров.

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.

"Премьер-министр подняла вопрос о потенциальных последствиях американских санкций на те компании, которые в настоящее время ведут бизнес в Иране. Они договорились, что между нашими командами пройдут переговоры", - говорится в сообщении.

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