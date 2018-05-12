FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Глава "Роскосмоса" увеличил свои доходы за 2017 год


МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Доход гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова в 2017 году составил 108 млн 577 тысяч рублей, превысив на 12 млн доходы 2016 года, а доходы от работы в Роскомосе у него выросли вдвое, следует из сведений, размещенных на сайте Роскосмоса.

В 2016 году Комаров заработал 96 млн рублей, из них 35 млн по основному месту работы.

Согласно документу, по основному месту работы в 2017 году Комаров заработал 71 млн 501 тысячу рублей. Источник других доходов не раскрывается.

В его собственности автомобиль Lada Largus и Mercedes Viano, в пользовании — земельный участок площадью 670 квадратных метров, в собственности 5 земельных участков, жилой дом площадью 2498 кв метров, квартира, участок газопровода, нежилое помещение.

В 2016 году у него в собственности было то же имущество. Помимо того, в позапрошлом году у Комарова имелся автомобиль Nissan GT-R.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ