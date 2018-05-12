Глава "Роскосмоса" увеличил свои доходы за 2017 год

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Доход гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова в 2017 году составил 108 млн 577 тысяч рублей, превысив на 12 млн доходы 2016 года, а доходы от работы в Роскомосе у него выросли вдвое, следует из сведений, размещенных на сайте Роскосмоса.

В 2016 году Комаров заработал 96 млн рублей, из них 35 млн по основному месту работы.

Согласно документу, по основному месту работы в 2017 году Комаров заработал 71 млн 501 тысячу рублей. Источник других доходов не раскрывается.

В его собственности автомобиль Lada Largus и Mercedes Viano, в пользовании — земельный участок площадью 670 квадратных метров, в собственности 5 земельных участков, жилой дом площадью 2498 кв метров, квартира, участок газопровода, нежилое помещение.

В 2016 году у него в собственности было то же имущество. Помимо того, в позапрошлом году у Комарова имелся автомобиль Nissan GT-R.