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Австралия ограничит расчет наличными средствами


  • Флаг Австралии
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В целях борьбы с теневой экономикой и легализацией незаконно нажитых средств власти Австралии решили ввести ограничения на расчеты наличными. Начиная с 1 июля 2019 года оплатить товары или услуги стоимостью свыше 10 тыс. австралийских долларов наличными станет невозможно, передает РБК со ссылкой на данные газеты The West Australian.

"Это плохие новости для банд уголовников, террористов и тех, кто пытается мошенничать с налогами", — заявил, представляя парламенту Австралии бюджет на 2018–2019 годы, казначей Скотт Моррисон.

Как сообщает портал News.com.au, ограничения не коснутся транзакций с финансовыми учреждениями, а также некоммерческих расчетов между физическими лицами.

Глава Казначейства пояснил, что использование наличных упрощает уклонение от налогов и занижение доходов компаний, что позволяет недобросовестным бизнесменам получать конкурентное преимущество.

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