Трасса "Таврида" в Крыму построена на 30%

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Федеральная трасса "Таврида", строительство которой ведется на территории Крыма, готова уже на 30%, сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов.

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час. Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 163 миллиардов рублей.

"Ровно год назад, 12 мая 2017 года, был заложен памятный камень, символизирующий начало строительства главной дороги Крыма. Спустя год мы можем подвести первые итоги: трасса "Таврида" построена на 30% на всей своей протяженности, а это более 250 километров", - сказал Карпов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Строительство трассы разделено на семь этапов, шесть из которых находится на территории Республики Крым, а седьмой – в Севастополе. Дорога будет проложена в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию в городах и значительно сократить время в пути.

По словам Карпова, на строительстве задействовано свыше одной тысячи единиц техники и более трех тысяч человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме и в соответствии с графиком.

После завершения строительства трассы в четырехполосном исполнении проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя займет около двух часов. Проехать всю автотрассу до Севастополя можно будет менее чем за три часа.