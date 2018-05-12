В Москве задержали банду подпольных банкиров

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Московская полиция задержала подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.

"Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 миллионов рублей", — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Силовики провели порядка 30 обысков, в ходе которых было изъято 8 млн рублей, а также предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Суд отправил организатора незаконного бизнеса под домашний арест, еще троих соучастников отпустили под подписку о невыезде.