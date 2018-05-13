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Вице-председатель КНР Ван Цишань может поехать на торговые переговоры с США


Мировая экономика
  • #Флаги США и Китая
    © AFP, Wang Zhao

ПЕКИН, 13 мая - ПРАЙМ. Вице-председатель КНР Ван Цишань может отправиться в США для проведения переговоров по торговым противоречиям между двумя странами вслед за вице-премьером Лю Хэ, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ вскоре отправится в Вашингтон для участия во втором раунде торговых переговоров, а вице-председатель КНР Ван Цишань, который известен своими "навыками пожарника", может быть следующим", - пишет газета.

Ранее министерство коммерции Китая подтвердило, что Лю Хэ принял приглашение американской стороны посетить Вашингтон для участия в очередном раунде двусторонних переговоров по торговым разногласиям между двумя странами.

Как пишет издание, визит Ван Цишаня может состояться в конце июня - начале июля.

"В то время как вице-премьер Лю Хэ отвечает за ведение переговоров по специфическим торговым вопросам, Ван Цишань будет искать возможности сохранить стратегический диалог по широкому кругу вопросов", - цитирует издание источника.

Ван Цишань, который ранее руководил главным антикоррупционным органом Компартии Китая, в марте этого года был назначен вице-председателям КНР, курирующим международные вопросы. Иностранные дипломаты и представители бизнес-кругов ожидают, что Ван Цишань, который выводил Китай из азиатского финансового кризиса, также сыграет ключевую роль в смягчении торговых трений с США, отмечает издание.

Первый раунд переговоров между США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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Торговые войны

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