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Лоббистом En+ Дерипаски могла быть компания экс-помощника Трампа


МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Компания Mercury Public Affairs, руководителем который является экс-помощник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, будет защищать интересы En+ Group, сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, контракт был заключен месяцем ранее. Это случилось после того, как США в апреле ввели против компании Олега Дерипаски санкции.

Ланза находится в постоянном контакте с американскими чиновниками, а Mercury​ представляет интересы председателя совета директоров En+ Group. При этом компания не защищает интересы Дерипаски напрямую.

CNN подчеркивает, что деятельность Mercury — это типичное лоббирование, целью которого является вывод En+ из-под санкций.

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