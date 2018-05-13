Лоббистом En+ Дерипаски могла быть компания экс-помощника Трампа

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Компания Mercury Public Affairs, руководителем который является экс-помощник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, будет защищать интересы En+ Group, сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, контракт был заключен месяцем ранее. Это случилось после того, как США в апреле ввели против компании Олега Дерипаски санкции.

Ланза находится в постоянном контакте с американскими чиновниками, а Mercury​ представляет интересы председателя совета директоров En+ Group. При этом компания не защищает интересы Дерипаски напрямую.

CNN подчеркивает, что деятельность Mercury — это типичное лоббирование, целью которого является вывод En+ из-под санкций.