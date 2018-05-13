Lamborghini папы Римского ушел с молотка за 715 тыс евро

ВАТИКАН, 13 мая — ПРАЙМ. Подаренный папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля Lamborghini Huracan был продан на аукционе Sothe "Помощь страдающей церкви".

В ноябре прошлого года в Ватикане понтифик принял от руководства Lamborghini белоснежный автомобиль, получивший свое название в честь бога ветра древних майя, и расписался фломастером на его капоте. Тогда же было объявлено, что суперкар будет продан на торгах Sotheby's, а вся выручка от его продажи пойдет на благотворительность. При этом глава Римско-католической церкви заранее распорядился о том, как использовать эти средства.

Вырученные от продажи деньги теперь будут переданы на реализацию сразу трех проектов. Первый из них под названием "Помощь страдающей церкви" связан с восстановлением жилых домов и общественных зданий иракских христиан, проживавших в районе Ниневии, где с 2014 года хозяйничали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Речь идет о том, чтобы создать условия для возвращения бежавших из этого района христиан в родные места.

Второй проект называется "Дом папы Франциска" и предусматривает оказание поддержки католической Общине папы Иоанна XXIII, которая помогает женщинам, ставшим жертвами торговцев людьми, и бывшим проституткам. Часть средств, вырученных от продажи уникального автомобиля, будет также передана двум итальянским благотворительным организациям, которые занимаются гуманитарными проектами по оказанию помощи женщинам и детям в странах Африки.

Модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около 200 тысяч долларов, однако папе Римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.