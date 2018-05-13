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Задымление произошло на шахте "Грамотеинская" в Кузбассе


Экономика

 

КЕМЕРОВО, 13 мая - ПРАЙМ. Горняки шахты "Грамотеинская" в кузбасском городе Белово эвакуировались в воскресенье днём из-за задымления, никто не пострадал, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В 15.36 (11.36 мск) в оперативные службы поступил сигнал о задымлении в демонтажной камере шахты "Грамотеинская" в Белово. В шахте на тот момент находилось 59 человек. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли (так называемая "угольная" прокуратура) начала проверку по факту инцидента, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

По данным властей, в 16.05 (12.05 мск) на шахту прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО), бригада медиков, оперативные подразделения МЧС.

Как уточнили в обладминистрации, 54 шахтера самостоятельно вышли на поверхность, под землей остались пять рабочих, обеспечивающих водоотведение. "Угрозы их жизни нет, участок проветривается. Также в шахте работают пять горноспасателей", - добавили в ведомстве.

Шахта "Грамотеинская" - одна из старейших в Кузбассе, начала работу в 1939 года в составе треста "Новосибуголь" под названием "Грамотеинское шахтоуправление". 

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