Усманов вошел в рейтинг богатейших жителей Британии

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Алишер Усманов вошел в список самых богатых жителей Великобритании, заняв восьмую строчку в ежегодном рейтинге британской газеты Times.

Состояние российского бизнесмена по итогам 2017 года издание оценило в 10,566 млрд фунтов стерлингов. Это на 1,235 млрд фунтов меньше, чем в прошлом году. Тогда газета поместила российского предпринимателя на пятую строчку рейтинга.

Самым богатым человеком в стране, по мнению издания, является британский миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos. Его состояние оценивается в 21,05 млрд фунтов. Второе место досталось прошлогодним лидерам рейтинга индийским предпринимателям Шри и Гопи Хиндуя, владельцам компании Hinduja Group. Стоимость их активов составляет, по данным издания, 20,644 млрд фунтов.

Тройку самых богатых британцев замыкает американский бизнесмен советского происхождения Леонид (Леонард) Блаватник, состояние которого оценивается в 15,259 млрд фунтов.

В список богатейших людей Соединенного Королевства также попал россиянин Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом "Челси". Он сохранил за собой 13-ую строчку рейтинга. За год размер его активов увеличился на 1,2 млрд фунтов и составил 9,333 млрд фунтов, отмечает газета.

Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон", и долю в Mail.Ru Group. Кроме того, Усманов владеет 30% британского футбольного клуба "Арсенал". Блаватник контролирует Access Industries, которой, в частности, принадлежит пакет акций "Русала". Роману Абрамовичу среди прочего принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, которая контролирует вертикально интегрированный металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz. Кроме того, он с 2003 года владеет британским футбольным клубом "Челси".