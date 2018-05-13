Китай продолжит защищать сделку по иранской ядерной программе

ПЕКИН, 13 мая — ПРАЙМ. Китай продолжит прилагать усилия для защиты и выполнения соглашения по ядерной программе Ирана, заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

"Китайская сторона готова поддерживать тесный контакт и координацию со всеми сторонами соглашения, исходя из объективной, справедливой и ответственной позиции будет и дальше делать усилия для защиты всеобъемлющего соглашения", — приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство Китая.

Китайский министр подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана — результат многосторонних усилий, который был достигнут с большим трудом.

"Это соглашение благоприятствует защите международного режима нераспространения и поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке", — добавил Ван И.

Зариф в воскресенье начал дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка началась с Пекина, где глава МИД Ирана пробудет в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим российским коллегой, а затем направится в Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.