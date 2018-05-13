FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Китай продолжит защищать сделку по иранской ядерной программе


ПЕКИН, 13 мая — ПРАЙМ. Китай продолжит прилагать усилия для защиты и выполнения соглашения по ядерной программе Ирана, заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

"Китайская сторона готова поддерживать тесный контакт и координацию со всеми сторонами соглашения, исходя из объективной, справедливой и ответственной позиции будет и дальше делать усилия для защиты всеобъемлющего соглашения", — приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство Китая.

Китайский министр подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана — результат многосторонних усилий, который был достигнут с большим трудом.

"Это соглашение благоприятствует защите международного режима нераспространения и поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке", — добавил Ван И.

Зариф в воскресенье начал дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка началась с Пекина, где глава МИД Ирана пробудет в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим российским коллегой, а затем направится в Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Версия для печати

Снятие санкций с Ирана

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ