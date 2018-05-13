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США не исключают санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном


  • #Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 18 декабря 2017
    © AFP, Saul Loeb

ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. США после выхода из ядерной сделки с Ираном не исключают санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Тегераном, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Это возможно, это зависит от поведения других правительств", — сказал Болтон в интервью CNN в ответ на вопрос, будут ли санкции против европейских компаний.

"Надеюсь, что европейцы увидят, что в конечном итоге их интерес — в том, чтобы согласиться с нами (по Ирану)", — добавил Болтон.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и заявили о введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения, включая вторичные санкции.

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Снятие санкций с Ирана

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