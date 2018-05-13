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Трамп заявил, что работает с Си Цзиньпином над возвращением ZTE на рынок США


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 13 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.

"Мы с председателем КНР Си (Цзиньпином) работаем вместе над тем, чтобы дать огромной китайской телефонной компании ZTE путь к возвращению в бизнес, и сделать это быстро. Потеряно слишком много рабочих мест в Китае. Министерству торговли (США) дано указание сделать дело", - написал Трамп в Twitter.

Телекоммуникационный гигант ZTE заявил, что сворачивает значительную часть своего бизнеса после того, как США в апреле запретили компании торговать с американскими поставщиками, мотивируя это экспортными нарушениями. Эти ограничения, как ожидается, могут ударить и по самим США - например, на американском рынке пользуются популярностью дешевые телефоны ZTE, которые покупают в основном пожилые американцы.

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