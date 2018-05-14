Путин проведет в Сочи переговоры с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет в Сочи ряд двусторонних встреч с рядом лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

После этих встреч ожидается заседания Высшего евразийского экономического совета в узком и широком составе. Лидеры стран также примут участие в заседаниях.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

КИРГИЗИЯ

Как сообщил Ушаков, на встрече с киргизским лидером Жээнбековым планируется обсудить актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, лидеры двух стран хотят обменяться мнениями по вопросам взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Ушаков отметил, что среди главных тем встречи будет экономическое взаимодействие. Он напомнил, что товарообмен двух стран в 2017 году увеличился на 31,6%, до 1,6 миллиарда долларов. В текущем году объемы торговли продолжают увеличиваться: в январе-феврале 2018 года они выросли на 1,7%, до 206 миллионов долларов.

Одно из ключевых направлений сотрудничества - энергетика. Так, в 2017 году в Киргизию поставлено более 1 миллиона тонн нефтепродуктов, в текущем году предполагается поставить порядка 1,3 миллионов тонн, отметил представитель Кремля.

"Россия и Киргизия активно взаимодействуют на международной арене, демонстрируя близость подходов к основным международным и региональным проблемам, координируют свои позиции в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и ОБСЕ", - подчеркнул помощник президента РФ.

Ушаков добавил, что страны расширяют гуманитарные обмены между двумя странами, расширяются связи в области образования. Россия также способствует адаптации экономики Киргизии к условиям и требованиям ЕАЭС. Кроме того, Москва оказывает финансовую помощь в целях стабилизации бюджета Киргизии. С 2012 года на эти цели выделен 281 миллион долларов.

БЕЛОРУССИЯ

В ходе переговоров Путина с Лукашенко, по словам Ушакова, планируется затронуть "ключевые вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего перспективы дальнейшего развития торгово-экономических связей". Он отметил, что стратегическое партнерство двух стран успешно развивается.

"Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ... Системный и многоплановый характер имеет внешнеполитическое взаимодействие. Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других многосторонних организациях", - подчеркнул помощник президента России.

Он отметил укрепление межпарламентских связей. Ушаков напомнил, что в Минске и Брянске в 2017 году состоялись 52 и 53 сессии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

Помощник президента подчеркнул, что Россия - основной экономический партнер Белоруссии: доля РФ в общем товарообороте республики в 2017 году - 51,1%. По итогам 2017 года двусторонний товарооборот вырос на 23,5%, до 32,42 миллиарда долларов.

КАЗАХСТАН

По словам Ушакова, особое место в переговорах Путина и Назарбаева будет уделено взаимодействию на международной арене.

"В ходе встречи планируется обсудить широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Ожидается, что особое внимание будет уделено взаимодействию в рамках евразийских интеграционных структур, а также в целом на международной арене", - отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что в контексте действий на международной арене будут затронуты вопросы укрепления союзнического взаимодействия.

"Казахстан играет важную роль в организации международных встреч по Сирии в Астане. Во многом благодаря астанинскому формату удалось снизить накал вооруженного противостояния, стимулировать процесс политического урегулирования, улучшить гуманитарную ситуацию в мире", - считает Ушаков.

Представитель Кремля особо подчеркнул интенсивность политических контактов, в том числе на высшем уровне, необходимость дальнейшего развития связей между регионами.

Он также подчеркнул, что Казахстан - один из ключевых экономических партнеров России: в 2017 году был зафиксирован значительный рост взаимной торговли - на 30,5%, до 17,2 миллиарда долларов. Важны также и топливно-энергетическая, космическая сферы, добавил Ушаков.