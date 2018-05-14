Роспотребнадзор выявил невысокий процент фальсификации в молоке и твороге

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор провел исследования молочных продуктов, в ходе которых выявил невысокий процент фальсификации немолочными жирами молоке и твороге, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, исследования, проведенные в соответствии с поручением правительства, касались следующих категорий молочных продуктов: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности. Всего ведомство исследовало около 250 федеральных и региональных брендов.

"Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты исследований молочной продукции показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям. Выявленные несоответствия в категории "творог" говорят о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения.

Одной из составляющих исследований является проверка продуктов на наличие антибиотиков, уточняется в сообщении. Превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в пяти пробах молока, девяти - творога и двух - сливочного масла.

В ходе исследований не были обнаружены пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий, добавляется в сообщении. Содержание токсичных элементов ни в одном образце не превысило нормы. Также не выявлено ни одного образца с превышением значений радиологических показателей.