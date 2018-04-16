Автоматы по продаже сим-карт могут появиться в России в 2018 году - СМИ

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Торговые автоматы для продажи сим-карт могут появиться в России в текущем году, сообщает в понедельник газета "Ведомости".

Как пишет газета, симкоматы - автоматы для продажи сим-карт - позволяют оператору идентифицировать абонента. При покупке сим-карты устройство сканирует паспорт покупателя и при помощи строенной камеры сверяет фотографию в нем с лицом клиента.

"МТС MTSS рассчитывает уже в этом году установить первые симкоматы с системой распознавания лиц, говорит представитель оператора Алексей Меркутов. У компании уже есть около 30 автоматов. Но биометрическую идентификацию они не поддерживают, а потому сим-карты в них могут покупать только те, кто уже регистрировал свой паспорт в МТС, рассказывает он", - пишет газета.

По словам представителя "Мегафона" MFON, компания уже изучила практику использования симкоматов, уточняют "Ведомости". Этот формат продаж позволяет снизить издержки и повысить проникновение сети в труднодоступных и популярных местах.

"Вымпелком" также изучает возможность продаж сим-карт в автоматах, сообщает его представитель Анна Айбашева", - добавляет газета.

Представители операторов сотовой большой тройки не комментируют детали внедрения нового формата ритейла, уточняет издание. Представитель Tele2 также отказался от комментариев.