РИА Новости выбрало ТОП-6 событий, изменивших мир мирного атома

СОЧИ, 14 мая - ПРАЙМ. На форуме «АТОМЭКСПО -2018» агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» представило ТОП-6 знаковых событий, произошедших с участием России и изменивших глобальную карту современного мирного атома. Вехи развития отрасли показаны через объективы ведущих фоторепортеров МИА «Россия сегодня» - дважды лауреата World Press Photo Валерия Мельникова, лауреатов международных конкурсов Владимира Астапковича и Рамиля Ситдикова.

По мнению авторов выставки, открывшейся на полях форума, современный уровень развития мирного атома был бы невозможен без целого ряда событий. Их фрагменты запечатлены в снимках с торжественной сдачи в мае 2002 года в китайском городе Ляньюнган оборудования для Тяньваньской АЭС - первой, построенной в стране с участием России; подписания ноябрьского меморандума 2014 года между Россией и Ираном о строительстве новых атомных энергоблоков, в том числе на АЭС «Бушер»; заключения стратегических нью-делийских документов в декабре 2014 года по сооружению в Индии с участием России до 25 атомных энергоблоков; церемонии начала проекта по строительству с участием России первой в Египте и всей Северной Африке АЭС «эд-Дабаа» в конце 2017 года; церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС «Аккую», сооружаемой «Росатомом» в Турции, во время официального визита президента РФ Владимира Путина в апреле 2018 года в республику.

В ТОП-6 событий выставки «РИА Новости» также вошли кадры с заключения Россией и Японией в декабре 2016 года меморандума о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот документ заложил правовую основу для развития совместных проектов в самых разных областях - от преодоления последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» до развития ядерной медицины и освоения инновационных ядерных технологий, основанных на применении реакторов на быстрых нейтронах. С помощью таких реакторов можно, в частности, испытывать новые виды ядерного топлива и конструкционных материалов для атомной энергетики, а также утилизировать опасные радиоактивные отходы.

Форум «АТОМЭКСПО», ежегодно проходящий в России с 2009 года, - крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энергетики. Организатор форума - госкорпорация "Росатом". Генеральным информационным партнером Юбилейного X Международного форума «АТОМЭКСПО 2018» является агентство РИА Новости в составе медиагруппы "Россия сегодня".

