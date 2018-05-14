"Регуляторные песочницы" для проектов по цифровой экономике могут внедрить в РФ

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Развитие цифровой экономики в России может ускорить проведение экспериментов по различным проектам вне правового поля путем создания так называемых "регуляторных песочниц", говорится в сообщении АНО "Цифровая экономика" по итогам совещания, где обсуждался соответствующий проект концепции.

"Зачастую технологические решения, способные поменять жизнь, можно реализовать за месяц-два, однако создание нормативных условий для их практического применения занимает порой несколько лет. Ускорению их внедрения могут способствовать регуляторные песочницы – инкубаторы, в которых бизнес-эксперименты, например, сделки на блокчейн, будут проводиться вне общего правового поля, минуя законодательные барьеры", - приводятся в сообщении слова директора по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрия Тер-Степанова.

В сообщении отмечается, что регуляторные песочницы, по мнению участников обсуждения, могут быть особенно востребованы в направлениях финтеха и телемедицины. Отдельная тема – беспилотный транспорт, который невозможно запустить в эксплуатацию без обучения искусственного интеллекта в реальных условиях. Для этого машины без водителей требуется запустить на настоящие дороги, что в рамках закона недопустимо.

"Создание правовых спецрежимов для технологических экспериментов не означает отмену базовых законов. В мире есть множество успешных примеров, когда механизм запуска освобождения от ответственности позволяет совершить настоящие прорывы", - отметил соавтор концепции Виктор Наумов, управляющий партнер компании Dentons.

По итогам совещания к первоначальной концепции будут собраны комментарии и кейсы, с учетом которых будет сформирована консолидированная точка зрения бизнеса для возможной разработки соответствующего законопроекта, говорится в сообщении.