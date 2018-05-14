Ситуация с китайской ZTE является частью широких договоренностей с КНР по торговле - Трамп

ВАШИНГТОН, 14 мая /ПРАЙМ/. Ситуация с китайским производителем сотовых телефонов ZTE является частью общих договоренностей с Китаем в сфере торговли, по поводу которых Вашингтон и Пекин ведут переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп написал в Twitter, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE, который заявил о сворачивании значительной части своего бизнеса после запрета в апреле со стороны США торговать с американскими поставщиками.

"ZTE, крупный китайский производитель телефонов, закупает большой процент комплектующих у американских компаний. Это также отражение более обширных договоренностей, которые мы обсуждаем с Китаем, и моих личных отношений президентом Си", - написал Трамп в Twitter в понедельник.

Китай в понедельник высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.

Ранее власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.

В этой связи китайская сторона на переговорах по торгово-экономическим вопросам 3-4 мая сделала строгое представление американской стороне. Переговоры США и КНР проходили в Пекине. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавил премьер Госсовета КНР Лю Хэ.