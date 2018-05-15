Нидерланды решили отказаться от использования антивируса "Лаборатории Касперского" - СМИ

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Правительство Нидерландов решило перестать использовать антивирусное программное обеспечение "Лаборатории Касперского" в качестве "меры предосторожности", передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы минюста к парламенту.

По данным агентства, министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус заявил в письме парламенту, что это решение было принято из-за того, что у правительства России есть "киберпрограмма, которая нацелена, среди прочих, на Нидерланды и их интересы".

"Правительство (Нидерландов) провело независимый обзор и анализ и приняло взвешенное решение на этой основе", - заявил Грапперхаус. "Хотя нет никаких конкретных случаев ненадлежащего использования в Нидерландах, его нельзя исключать", - приводит агентство отрывок из его письма.

Министр отметил, что правительство может пересмотреть решение, если "обстоятельства дадут основание" этому. Также Грапперхаус рекомендовал отказаться от использования антивируса компаниям, действующим в сфере охраны.

Министерство внутренней безопасности США в 2017 году предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.