СПРАВКА - Крымский мост

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в торжественном открытии строителями моста через Керченский пролив.

Ниже приводится справочная информация.

Крымский мост - строящийся транспортный переход через Керченский пролив, разделяющий Таманский полуостров Краснодарского края и полуостров Крым. Его строительство осуществляется в соответствии с поручениями президента Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № Пр-866 и от 4 июля 2014 года № Пр-1969.

Крымский мост получил свое название в декабре 2017 года после народного голосования. Исполнителем работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив является ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ". Генеральный проектировщик Крымского моста АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург".

Выбор трассы перехода и его проектирование осуществлялись с учетом многих факторов: сложных неоднородных грунтов морского дна, сейсмической активности, экологических аспектов. Мост прокладывается в обход участков тектонических разломов и грязевых вулканов, не затрагивая важные природные и исторические объекты и не нарушая работу действующей инфраструктуры.

Трасса начинается на Таманском полуострове, в районе станицы Тамань, проходит по Тузлинской косе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, в районе города Керчи. Маршрут через остров Тузла был выбран из 74 вариантов.

Длина непосредственно самого перехода через Керченский пролив составляет 19 километров. Крымский мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Длина автомобильного моста – около 17 километров, железнодорожного – более 18 километров.

Часть дороги (более 6 километров) проходит над морской акваторией, постепенно поднимаясь с пяти до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала, над которым установлены арочные пролеты для беспрепятственного прохода судов.

По проекту пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.

Расчетная скорость движения пассажирских поездов – 120 километров в час, грузовых – 80 километров в час.

Итоговая стоимость строительства моста с учетом графика строительства составила 227,92 миллиарда рублей.

Весной 2015 года началась работа по созданию временной инфраструктуры, необходимой для строительства моста через Керченский пролив.

Строительство транспортного перехода велось широким фронтом, одновременно на восьми участках по всей длине перехода. Погружение первых свай моста началось в феврале 2016 года. Строительно-монтажные работы были развернуты на морских и сухопутных участках сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.

При строительстве применялись оригинальные технические решения, позволяющие обеспечить конструкциям моста значительный запас прочности и сейсмостойкости. Для устройства 595 опор использовались более 7 тысяч свай трех типов. Часть свай забивались наклонным способом для придания опорам большей устойчивости.

Автомобильный и железнодорожный арочные пролеты собирались на открытой технологической площадке, развернутой на керченском берегу. Готовые конструкции перевезли по воде к фарватеру Керчь-Еникальского канала. В августе 2017 года над фарватером на высоте 35 метров был установлен железнодорожный арочный пролет, длиной 227 метров, высотой 45 метров и весом 6 тысяч тонн, а в октябре 2017 года - автомобильный пролет массой более пяти тысяч. В декабре 2017 года строители завершили сборку пролетов автодорожной части моста в Крым. Таким образом, автодорожное мостовое полотно от Тамани до Крыма было полностью собрано. Нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн была протянута над Керченским проливом между 288 опорами.

9 мая 2018 года компания "Стройгазмонтаж" завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста — строительство автодорожной части.

14 мая было завершено строительство автоподхода к мосту в Керчи (четыре полосы в двух направлениях, длина 8,6 километров). Автоподход соединит Крымский мост и строящуюся трассу "Таврида".

Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

15 мая автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют строители. В церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин.

Автомобильное движение по мосту будет запущено 16 мая. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час. Остановка на мосту запрещена.

Крымский мост оборудован автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД), предназначенной для управления транспортными потоками, а также процессами содержания автомагистрали. Такая система будет среди прочего оперативно информировать водителей о состоянии движения на трассе через Керченский пролив, например, о сложных дорожных условиях. Данные будут выводиться через несколько табло переменной информации, установленных на мосту.

Крымский мост также будет обеспечен автоматизированной системой управления электроснабжением и системой мониторинга инженерных систем и конструкций. Информация со всех этих систем будет передаваться в Центральный пункт управления, расположенный на таманском берегу.

Сдача железнодорожной части Крымского моста запланирована на конец 2019 года.