Защита "Конкорд менеджмент" поставила под сомнение обвинение команды Мюллера

ВАШИНГТОН, 15 мая /ПРАЙМ/. Защита российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемой в США в сговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов, подала в американский суд ходатайство, в котором ставит под сомнение обоснованность обвинения в ее адрес со стороны команды спецпрокурора Роберта Мюллера из-за отсутствия там слова "сознательный" применительно к действиям компании, свидетельствуют документы суда.

Против "Конкорд менеджмент и консалтинг" выдвинуто одно обвинение в "сговоре с целью мошенничества против США". Эта компания наняла адвокатов из фирмы Reed Smith, которые ранее опротестовали просьбу обвинения перенести первое судебное заседание. Компания заявила, что не согласна с обвинением и намерена активно защищать свои интересы. В частности, "Агентство интернет-исследований" и "Конкорд менеджмент и консалтинг" обвиняют в попытке повлиять на выборы в США путем размещения информации в социальных сетях и организации протестных акций в США. Обвинение утверждает, что обвиняемые представлялись вымышленными именами и подделывали американские удостоверения личности.

"Нарушения соответствующих законов о проведении федеральных кампаний и требований к регистрации иностранного агента, находящихся в ведении минюста и Федеральной избирательной комиссии, предполагают, что подзащитный действовал "сознательно", а это слово не фигурирует нигде в пункте первом обвинения", - сказано в документе.

Пункт первый относится к обвинению в заговоре с целью мошенничества против США - именно в этом обвиняется "Конкорд менеджмент и консалтинг". Пункт второй говорит о заговоре с целью электронного мошенничества и банковского мошенничества, но к этой компании он не относится.

Поскольку осознание нарушения закона, по мнению защиты, является одним из обязательных признаков состава преступления, то при отсутствии даже упоминания об этом под вопросом оказывается и все обвинение. В ходатайстве также критикуется и само существование спецпрокурора.

"Заместитель генерального прокурора, исполняющий обязанности взявшего самоотвод генерального прокурора, отверг историю и цельность минюста и взамен наделил полномочиями специального прокурора (которого нельзя уволить ни по каким практическим политическим соображениям), чтобы предъявить обвинения по делу, которое не имеет никакого отношения к связям или координации между кем-либо из кандидатов и российским правительством. Причина очевидна, и она политическая: чтобы оправдать свое существование, специальный прокурор должен обвинить русского – любого русского", - говорится в нем.

Защита считает уловкой использование спецпрокурором самого положения о "сговоре с целью мошенничества против США". По мнению адвокатов, именно оно позволяет "допустить предположение, что иностранная компания, не имеющая присутствия в Соединенных Штатах и никогда не заходившая с Соединенные Штаты, вовлечена в выдуманное преступление, имеющее целью сговор для "вмешательства" в выборы США"

"Агентство интернет-исследований" обвиняется по трем статьям — "сговор с целью мошенничества против США", "сговор с целью банковского мошенничества" и "мошенничество с удостоверениями личности". У агентства пока нет законных представителей в США по делу.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение был включен, в том числе Евгений Пригожин - глава ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Это управляющая компания ресторанного холдинга "Конкорд" (Санкт-Петербург). Компании принадлежат несколько ресторанов и сеть бутиков "Музей шоколада". ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" выступало в качестве организатора ряда торжеств для высокопоставленных российских лиц, в том числе и по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина в 2012 году.

Пригожин отмечал, что никакого бизнеса ни в США, ни с американцами у него нет, активов за рубежом тоже, новые санкции его не беспокоят и в ответ он просто не будет ходить в "Макдональдс". Пригожин также говорил, что совсем не расстроен обвинением в его адрес со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера. По его словам, "если они (американцы) хотят видеть дьявола — пусть видят".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".