Госдума приняла в I чтении законопроект о контрсанкциях против США и их союзников

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и поддержавших антироссийские санкции стран, определив направления его дальнейшей доработки.

Второе чтение запланировано на 17 мая.

Документ, внесенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, к которым впоследствии присоединилась большая часть депутатов, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.

Законопроект дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"Экономическая и политическая обстановка требует таких ответных мер, их безотлагательности и динамичности. И в этих условиях важно быстро, а главное, правильно определить меры воздействия, исходя из складывающейся обстановки. Поэтому комитет (ко второму чтению - ред.) предлагает сместить акцент с определения сфер воздействия на определение нужных в конкретный период времени мер воздействия, что и делегируются президенту и правительству", - заявил на пленарном заседании председатель ответственного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Госдума, поддержав целесообразность принятия контрсанкций в целях защиты интересов и безопасности РФ, защиты прав российских граждан и организаций, предложила существенно скорректировать редакцию законопроекта ко второму чтению. Одновременно депутаты рекомендовали правительству при подготовке проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы рассмотреть вопрос об оказании поддержки из бюджета отраслям экономики, а также отдельным российским предприятиям и моногородам в связи с введением санкций иностранных государств.

ИЗМЕНЕНИЯ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ

Госдума предлагает исключить из текста законопроекта упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц. При этом устанавливаемые документом меры воздействия (противодействия) не должны будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

Перечень мер планируется сократить с 16 до 6, однако станет возможным введение иных мер помимо тех, что войдут в окончательный текст законопроекта. Об этом были достигнуты предварительные договоренности на совете по законотворчеству при председателе Госдумы в минувшую пятницу.

Предполагается, что редакция второго чтения будет предоставлять возможность прекращения или приостановления международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами и организациями, находящимися под их юрисдикцией, а также компаниями, контролируемыми такими организациями (доля участия в капитале более 25%), "в отраслях в соответствии с решением президента".

Возможным станет введение запрета или ограничения на ввоз в РФ продукции и сырья из недружественных стран, либо произведенного организациями, находящимися в юрисдикции этих стран, и контролируемыми ими компаниями. Законопроект также будет допускать введение запрета или ограничения на вывоз из РФ продукции и сырья гражданами и организациями из недружественных стран и контролируемыми ими компаниями. Перечни продукции и сырья, ввоз или вывоз которых будет запрещен или ограничен, определит правительство.

Находящимися под юрисдикцией недружественных стран организациям и контролируемым ими компаниям могут запретить выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и других юрлиц. Перечень таких работ и услуг определит правительство.

Станет возможным также введение запрета на участие таких организаций и граждан из недружественных стран в приватизации государственного и муниципального имущества, а также на выполнение (оказание) ими работ (услуг) по организации от имени РФ продажи федерального имущества.

Помимо этого, предлагается разрешить вводить и "иные меры в соответствии с решением президента".