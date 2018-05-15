Кудрин заявил, что Счетная палата будет плотнее работать с комитетами Госдумы - депутат

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме заявил, что Счетная палата будет более тесно взаимодействовать с комитетами нижней палаты парламента, сообщила по итогам мероприятия зампредседателя комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко.

"Единая Россия" на заседании во вторник выдвинула Кудрина в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты.

"Кудрин обещал более плотно работать с комитетами, потому что мы внесли в регламент изменения о разрешении аудиторам принимать участие в работе комитетов", - рассказала РИА Новости Костенко.

В ходе встречи председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, поскольку ГД формирует большую часть плана проверок, Счетной палате и Госдуме "нужно более тесно взаимодействовать, чтобы решать стратегические задачи, которые президент Владимир Путин поставил в майских указах", добавила она.

По словам вице-спикера Госдумы от ЕР Ольги Тимофеевой, парламентарии задавали вопросы, касающиеся, в частности, противодействию коррупции и поддержки села. Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов в свою очередь рассказал РИА Новости, что интересовался у Кудрина, как он видит контроль за проведением цифровизации в России различных сфер.

"Он с критичным взглядом, немного со своим взглядом со стороны, с огромным опытом работы в правительстве и финансовых структурах, вызывает уважение. И мне кажется, внешний аудит финансов у нас будет на высшем уровне", - заявила РИА Новости Тимофеева.