Новое министерство цифрового развития может заняться вопросами роботизации и ИИ - эксперт

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Новое министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может заняться вопросами роботизации и искусственного интеллекта, полагает главный конструктор Центра развития цифровой экономики МГУ им. Ломоносова Евгений Бабаян.

"Коммуникации - это только маленькая часть всей перестройки. Цифровая экономика пронизывает все отрасли. Это будет, я надеюсь, ведомство, которое будет заниматься не только коммуникационными вещами, а еще и фундаментальными вещами, которые пронизывают все экономические слои, например: роботизация экономики, электроника, образование, цифровые медиа", - сказал он РИА Новости.

Ранее во вторник президент РФ подписал указ "О структуре органов исполнительной власти", в соответствии с которым министерство связи и массовых коммуникаций будет переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.