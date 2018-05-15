Структура нового правительства РФ представлена 22 министерствами и 10 вице-премьерами

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Структура нового правительства РФ представлена 22 министерствами против 21 в предыдущем составе, у премьер-министра будет 10 заместителей, а было девять.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

Увеличение вице-премьеров в основном произошло за счет распределения обязанностей. Кроме того, первый вице-премьер, согласно утвержденной структуре, будет также занимать должность министра финансов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером – полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.

Количество министерств, руководство которыми осуществляет правительство, увеличилось за счет преобразования министерства образования и науки в две структуры – министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Пять министерств, подчиняющихся непосредственно президенту, в новой структуре остаются без изменений: это МВД, МЧС, МИД, министерство обороны и министерство юстиции.

Медведев на встрече с Путиным во вторник вечером сообщил, что в пятницу представит ему на утверждение кандидатуры на министерские посты.