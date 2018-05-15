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Новое министерство цифрового развития может заняться вопросами роботизации и ИИ - эксперт


Добавлено экспертное мнение в последних двух абзацах.

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Новое министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может заняться вопросами роботизации и искусственного интеллекта, полагает главный конструктор Центра развития цифровой экономики МГУ им. Ломоносова Евгений Бабаян.

"Коммуникации - это только маленькая часть всей перестройки. Цифровая экономика пронизывает все отрасли. Это будет, я надеюсь, ведомство, которое будет заниматься не только коммуникационными вещами, а еще и фундаментальными вещами, которые пронизывают все экономические слои, например: роботизация экономики, электроника, образование, цифровые медиа", - сказал он РИА Новости.

Ранее во вторник президент РФ подписал указ "О структуре органов исполнительной власти", в соответствии с которым министерство связи и массовых коммуникаций будет переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В свою очередь, гендиректор Института региональных проблем, член Общественного совета при Росстате Дмитрий Журавлев в беседе с РИА Новости подчеркнул важность того, "чтобы преобразования не свелись только к переименованию".

"Потому что цифровой скачек - это то, что действительно необходимо для скачка экономического, и эта задача сегодня важнее, чем просто организация массовых коммуникаций. ... В этом случае это разумный шаг", - сказал он РИА Новости.

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